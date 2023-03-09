المالية: ارتفاع الإيرادات غير النفطية للربع الرابع لعام 2022 بـ 19%

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أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، ارتفاع الإيرادات غير النفطية للربع الرابع لعام 2022م بنسبة 19% .
وبحسب وزارة المالية، حققت ميزانية المملكة خلال 2022 فائضًا فعليًا قيمته 103.9 مليار ريال مقابل توقعات سابقة بتسجيلها 102 مليار ريال.
جاء الفائض الفعلي بعد تحقيق إيرادات قيمتها 1.268 تريليون ريال مقابل مصروفات 1.164 تريليون ريال. بينما كانت التوقعات بإيرادات قيمتها 1.234 تريليون ريال، ومصروفات 1.132 تريليون ريال.
وفي الربع الرابع، حققت الميزانية عجزًا قيمته 45.7 مليار ريال، بعد إيرادات 318 مليار ريال، مقابل مصروفات 363.7 مليار ريال.