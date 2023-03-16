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الشركة تشتري أسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين

المتقدمة تعتزم شراء 650.7 ألف سهم من أسهمها

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ مساءً
المتقدمة تعتزم شراء 650.7 ألف سهم من أسهمها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى نحو 650.7 ألف سهم، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

وقالت الشركة، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إن الهدف من الشراء هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين.

تمويل عملية الشراء

وستمول عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتبلغ نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.33%.

وأشارت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

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