المجر تحذر أوروبا من السير وراء أمريكا

حذر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أوروبا من الانجرار وراء التنافس مع الولايات المتحدة بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، متابعًا أن أوروبا ومنطقة شمال الأطلسي في حالة هوس عسكري.

أمر صادم

وتابع سيارتو، في كلمة أمام البرلمان المجري، اليوم الاثنين، أن سماع النواب في بروكسل الذين يعتبرون مسألة تقديم أسلحة أكثر إلى أوكرانيا هو كمنافسة بين الولايات المتحدة و أوروبا لهو أمر صادم.

وأضاف: قبل كل شيء، بالطبع من غير المنطقي تماماً الدخول في منافسة مع القوة العظمى الأولى في العالم في مجال توريد الأسلحة، مشيرًا إلى أن هؤلاء البيروقراطيين ينسون أن الصراع يدور في أوروبا، وليس في الولايات المتحدة، فأوروبا هي من تتأثر مباشرة بكل عواقبه السلبية.

بودابست تدعو لوقف إطلاق النار

وجدد سيارتو التأكيد على وجهة نظر بودابست، بشأن الحاجة إلى وقف إطلاق النار، والانخراط في مفاوضات سلام، بدلا من فرض عقوبات ضد روسيا، وإرسال الأسلحة إلى كييف.

وتعارض المجر منذ بداية الصراع، فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، كما أصدر البرلمان المجري في مارس العام الماضي، قرارًا يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.