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أعادت المجلس الذي انتخب عام 2020

المحكمة الدستورية في الكويت تبطل انتخابات مجلس الأمة لعام 2022

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
المحكمة الدستورية في الكويت تبطل انتخابات مجلس الأمة لعام 2022
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن المحكمة الدستورية أبطلت الانتخابات التشريعية لعام 2022، وأعادت مجلس الأمة الذي انتخب عام 2020.

تعليق الجلسات

وقد يتم تعليق جلسات مجلس الأمة الكويتي شهرين آخرين حتى إجراء انتخابات وتشكيل مجلس جديد، وذلك بعد الحكم ببطلان الانتخابات.

ورغم تسلم أعضاء المجلس الدعوة لحضور جلسة مجلس الأمة العادية المقررة بعد غد الثلاثاء، فإن مصيرها مجهول، بعد إلغاء مجلس 2022 كأنه لم يكن، وتكون الدعوة للجلسات من اختصاص مجلس 2020.

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