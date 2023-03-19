المحكمة الدستورية في الكويت تبطل انتخابات مجلس الأمة لعام 2022

أفادت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن المحكمة الدستورية أبطلت الانتخابات التشريعية لعام 2022، وأعادت مجلس الأمة الذي انتخب عام 2020.

تعليق الجلسات

وقد يتم تعليق جلسات مجلس الأمة الكويتي شهرين آخرين حتى إجراء انتخابات وتشكيل مجلس جديد، وذلك بعد الحكم ببطلان الانتخابات.

ورغم تسلم أعضاء المجلس الدعوة لحضور جلسة مجلس الأمة العادية المقررة بعد غد الثلاثاء، فإن مصيرها مجهول، بعد إلغاء مجلس 2022 كأنه لم يكن، وتكون الدعوة للجلسات من اختصاص مجلس 2020.