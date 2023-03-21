Icon

شخص يحرق مُصلياً بعد خروجه من المسجد في إنجلترا Icon استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني Icon 25 ألف طالب ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon طقس مستقر على معظم المناطق ورياح نشطة بالشرقية Icon فئران بحجم القطط تغزو شوارع بريطانيا Icon تدشين ديوانية الأعمال لخدمة قطاع الأعمال وأصحاب المشاريع في حفر الباطن Icon وفاة وإصابة 13 شخصًا بحمى ماربورج في تنزانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

المحكمة العليا: الخميس غرة شهر رمضان 1444

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
المحكمة العليا: الخميس غرة شهر رمضان 1444
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المحكمة العليا أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان وأن يوم الخميس المقبل هو غرة شهر رمضان 1444 هـ.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:
القرار رقم ( 168 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد :
فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان – حسب تقويم أم القرى – الموافق 21 / 3 / 2023م ؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله ، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 167/هـ ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ الموافق 21 / 2 / 2023م هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ ، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء هذا اليوم ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين” متفق عليه واللفظ للبخاري؛ فإن الدائرة تقرر : أن يوم غدٍ الأربعاء 30 / 8 / 1444هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 22 / 3 / 2023م هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان لعام 1444هـ ، وأن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ- حسب تقويم أم القرى – الموافق 23 / 3 /2023م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين جميعاً بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعُلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
دائرة الأهلة في المحكمة العليا.
عضو
محمد بن عبدالله الجار الله
عضو
عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان
عضو
حمد بن محمد أبانمي
عضو
محمد بن محمد شريم شعبي
رئيس الدائرة
خالد بن عبدالله اللحيدان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة لأوكرانيا
العالم

المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة...

العالم
لقطات من انطلاقة اليوم الأول لـ بطولة الشطرنج
الرياضة

لقطات من انطلاقة اليوم الأول لـ بطولة...

الرياضة
وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في أوكرانيا
العالم

وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في...

العالم
عبدالفتاح عسيري يقترب من مغادرة النصر
الرياضة

عبدالفتاح عسيري يقترب من مغادرة النصر

الرياضة
حادث بموكب عمران خان أثناء توجهه لمحكمة باكستان
تقارير

حادث بموكب عمران خان أثناء توجهه لمحكمة...

تقارير
تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء
تكنولوجيا

تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء

تكنولوجيا
جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف كريم بنزيما
الرياضة

جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف...

الرياضة
انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص بباكستان
العالم

انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص...

العالم