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مساء يوم الثلاثاء 29 من شهر شعبان

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ مساءً
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان
المواطن - واس

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دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م.
جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (167 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 2 / 2023م، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،،،

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