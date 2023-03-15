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حقل من الحمم البركانية تغطي مساحة 20.0000 كم2

المخاريط البركانية في حرّة رهط أحد المعالم الجيولوجية بالمملكة

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
المخاريط البركانية في حرّة رهط أحد المعالم الجيولوجية بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

أكدت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم الأربعاء، أن المخاريط البركانية بـ حرّة رهط تعتبر من أحد المعالم الجيولوجية بالمملكة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المخاريط البركانية بـ حرّة رهط هي حقل من الحمم البركانية تقع بين المدينة المنورة شمالًا، ووادي فاطمة بالقرب من مكة المكرمة جنوبًا لتغطي مساحة تقدر بحوالي 20.0000 كم2.

وأشارت إلى أنه يوجد بها الكثير من الفوهات البركانية، ويعد الجزء الشمالي الذي يقع إلى الجنوب من المدينة المنورة مباشرة من أحدث أجزاء تلك الحرة نشاطًا، وتحتوي على مخاريط بركانية تكونت نتيجة حدوث النشاط البركاني واندلاع الصهارة إلى السطح وتراكمها حول المنطقة المنفذة للحمم البركانية.

 

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