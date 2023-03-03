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صُممت لتتناسب مع أفغانستان والعراق 

المدرعات الغربية لا تستطيع التأقلم على أرض أوكرانيا

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ مساءً
المدرعات الغربية لا تستطيع التأقلم على أرض أوكرانيا
المواطن- فريق التحرير

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قالت صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية، إن المركبات المدرعة الغربية التي زودت بها التشكيلات المسلحة لنظام أوكرانيا غير مناسبة للعمليات القتالية الحقيقية على أرض كييف.

وتابعت: في الأسابيع الأخيرة، نشرت على مواقع الانترنت الصور ومقاطع الفيديو للمركبات المدرعة الأمريكية والبريطانية الصنع، التي تضررت أو احترقت أو غرقت ببساطة في الوحل من مناطق العملية العسكرية الخاصة.

المدرعات الغربية لا تستطيع التأقلم على أرض أوكرانيا

التصميم غير مناسب لـ أوكرانيا

وأضافت: على سبيل المثال، فإن مدرعات MaxxPro هي من الآلات الضخمة التي يبلغ وزنها 14 طنًا والتي يزيد طولها عن سبعة أمتار وارتفاعها ثلاثة أمتار وكانت مناسبة للعمل في الظروف الخاصة بالعراق وأفغانستان.

وأردف التقرير: بعد انسحاب قوات الاحتلال من هذه الدول، بدأ نقل آلاف القطع من المعدات التي أصبحت غير ضرورية إلى جيش الدول الأخرى، وحاليًا، يتم تشغيلها من أكثر من عشرين جيشًا في العالم، وتم تسليم نحو مائتي نسخة إلى أوكرانيا.

الجنود يتخلون عن المدرعات الغربية

وقال التقرير: الآن، في كثير من الأحيان، يمكن رؤية التقارير عن تعرض International MaxxPro لأضرار بالغة، والتي يتخلى عنها الجنود الأوكرانيون بسبب عدم مناسبتها للصراع وبسبب نقص قطع الغيار اللازمة.

وأضاف: هناك قصة مماثلة مع Mastiff PPV البريطانية، حيث تبين أن هذا الإصدار مثل نسخة الشحن Wolfhound، وزنها كبير جدًا يصل إلى 25000 كغ أي أنها غير قادرة على المناورة.

المدرعات الغربية لا تستطيع التأقلم على أرض أوكرانيا

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