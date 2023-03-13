المدني: ابتعدوا عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول

تابعت فرق الدفاع المدني الحالة المناخية التي تشهدها بعض مدن المملكة، تزامنًا مع استمرار الحالة الممطرة الـ 14 وتوقعات الأرصاد بهطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” المواطنين إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول.

كما حذرت من المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.

ونشرت صورًا لفرق الدفاع المدني خلال متابعة الحالة المناخية بعدة مناطق.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.