المدني: احذروا تمديد الأسلاك الكهربائية

حذرت مديرية الدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، من تمديد الأسلاك الكهربائية لتفادي حدوث الصعق والتماس الكهربائي.

وأكدت الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد سبب رئيسي لمخاطر الصعق والتماس الكهربائي.

ويباشر الدفاع المدني مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب.