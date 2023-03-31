المدني ينبه أهالي نجران: أمطار غزيرة حتى الـ6 مساء

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نبهت المديرية العامة للدفاع المدني أهالي نجران، من تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد وجود فرصة لـ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران حتى الساعة 6 مساء يوم الجمعة.
وشدد المدني على ضرورة اتباع تعليمات السلامة، من خلال الابتعاد عن تجمعات المياه، وبطون الأودية والسدود.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير كذلك على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.