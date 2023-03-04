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بايدن وترامب من أبرز الأسماء المطروحة

المرشحون المحتملون لسباق البيت الأبيض 2024

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
المرشحون المحتملون لسباق البيت الأبيض 2024
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن السباق إلى البيت الأبيض بدأ قبل أكثر من 20 شهرًا من موعده المقرر في نوفمبر من العام المقبل 2024.

جو بايدن

وسيكون من أبرز المرشحين من جهة الحزب الديمقراطي، الرئيس جو بايدن، الذي لم يعلن رسميًا ترشحه ولكن كل المؤشرات وتصريحاته تشير إلى أنه سيترشح لولاية أخرى.

ويدعم بعض الديمقراطيين البارزين بايدن لولاية ثانية، لكن الناخبين أخبروا مستطلعي الرأي باستمرار أنهم لا يريدون له أن يترشح مرة أخرى.

كامالا هاريس

نائبة بايدن، كامالا هاريس ليست مرشحة، حتى الآن، ولكن إذا لم يفعل بايدن ذلك، فمن المتوقع أن تكون من المرشحين، بعض الديمقراطيين متحمسون بشأن احتمال ترشيح امرأة ملونة.

بدوره، أعلن روبرت كينيدي، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، أنه يدرس إمكانية الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات الأمريكية القادمة.

بيرني ساندرز

ويعد بيرني ساندرز، من أبرز المؤهلين أيضا، وهو عضو مجلس الشيوخ من ولاية فيرمونت. ولكن لم يعلن ساندرز ترشحه حتى الآن ولكن إذا لم يفعل بايدن ذلك، فمن الصعب تصديق أنه لن يفكر في الأمر بجدية.

ويحظى ساندرز بدعم قوي من جزء كبير من الناخبين الديمقراطيين، بخاصة الناخبين الأصغر سنًا، وفي محاولته الثالثة قد يفوز بترشيح الحزب.

غريتشن إستير

ومن الأسماء المتداولة في الحزب الديمقراطي أيضًا، بيت بوتيجيج وهو رئيس بلدية سابق ويشرف حاليًا على وزارة النقل، فيما تبرز أيضًا غريتشن إستير ويتمر، السياسية الأمريكية التي تشغل منصب الحاكم التاسع والأربعين في ولاية ميشيغان، التي كانت مؤخرًا تتفحص الكثير من تجمعات الديمقراطيين وهي تركز في سياستها على حقوق الإجهاض، وتعد وجهًا جديدًا، وقد أثبتت قدرتها على الفوز في الغرب الأوسط الأعلى.

كذلك، هناك جيه بي بريتزكر حاكم إلينوي هو سليل عائلة ثرية، من المرجح دخوله السباق الرئاسي إذا عزف بايدن.

دونالد ترامب

أما من جهة الحزب الجمهوري فإن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق يعد المرشح الأبرز، وقد أعلن نيته العودة إلى البيت الأبيض في نوفمبر 2022.

لا يزال جزء كبير من الحزب الجمهوري مؤيدًا لترامب، لكن من الصعب تحديد حجم هذا الدعم. وتظهر استطلاعات الرأي أن دعمه بين الجمهوريين منتشر في كل مكان، لكن من الواضح أنه ليس من المرشحين المحظورين ومن الممكن أن ينجح بالترشح.

رون ديسانتيس

لم يعلن رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، مرشح جمهوري بارز، لم يعلن رسميًا ترشحه، لكن من الواضح أن الإجابة هي “نعم سأخوض السباق”.

يرى أعضاء كثر من الحزب الجمهوري في ديسانتيس بديلاً قويًا لترامب، ولكن لا أحد يعرف تمامًا كيف ستنتهي معركة ترامب-ديانتيس لنيل ترشيح الحزب.

نيكي هايلي

من جهة أخرى، أعلنت نيكي هايلي حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية سابقًا وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، عن ترشحها في 14 فبراير قائلة: “حان الوقت لجيل جديد”، لكن حظوظ هايلي تبدو متذبذبة للفوز بترشيح الحزب.

وأعلن فيفيك راماسوامي، مليونير التكنولوجيا الحيوية البالغ من العمر 37 عامًا مع سيرة ذاتية قوية، ترشحه في 21 فبراير، وقال: “نحن في وسط أزمة هوية وطنية. اختفى الإيمان والوطنية والعمل الجاد، ليحل محلها ديانات علمانية جديدة مثل الكوفيدية، والمناخية، والأيديولوجية الجندرية.”

لديه بعض المعجبين المتحمسين. لكن حتى الآن، هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن هذا الحماس قد يرقى إلى مستوى الترشح للانتخابات الرئاسية.

مايك بومبيو

من جهة أخرى، يرجح أن يخوض مايك بومبيو وهو مدير وكالة المخابرات المركزية سابقًا ووزير الخارجية في عهد ترامب، السباق الرئاسي، فقد أصدر مذكرات على غرار الحملة الانتخابية، ونأى بنفسه بوضوح عن ترامب في بعض القضايا. لكن ليس من الواضح حتى الآن من يدعمه.

وشغل مايك بنس نائب الرئيس السابق، منصب حاكم ولاية إنديانا، ومن المرجح أن يترشح لكنه لم يعلن ذلك بعد. بنس لديه أجندة سياسية مسيحية محافظة قوية. والوقت الذي قضاه في منصب نائب الرئيس لترامب أظهر أنه كان على خلاف مع رئيسه.

أسماء أخرى

ومن الأسماء المطروحة أيضا داخل الحزب الجمهوري، آسا هاتشينسون وهو عضو قديم في الكونجرس وحاكم سابق لولاية أركنساس، كريس سونونو حاكم نيو هامبشاير وهو الأخ الصغير للسيناتور السابق جون إي سونونو وابن رئيس ديوان البيت الأبيض السابق جون إتش سونونو، تيم سكوت من جنوب كارولينا وهو السناتور الجمهوري الأسود الوحيد، جلين يونغكين الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة كارلايل للأسهم الخاصة، والذي انتخب حاكمًا لفرجينيا في عام 2021.

وكان رجل الأعمال الأمريكي بيري جونسون أعلن أيضا نيته الترشح للانتخابات القادمة. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ60 في شهر نوفمبر العام المقبل 2024.

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