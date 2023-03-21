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مع دعوة المحكمة العليا

المرصد الفلكي بجامعة المجمعة يستعد⁩ لرصد هلال رمضان

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠١ مساءً
المرصد الفلكي بجامعة المجمعة يستعد⁩ لرصد هلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة المجمعة، اليوم الثلاثاء، استعداد المرصد الفلكي بها لرصد هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

ونشرت الجامعة، صورًا توثق جاهزية المرصد الفلكي بها لرصد هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

رؤية هلال رمضان

ومن المقرر أن تستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال رمضان، حيث تم أتمتة الترائي إلكترونيًا حيث تتجه الأنظار لدار الأهلة لمعرفة ثبوت رؤية الهلال من عدمه.

وتستعد مراصد المملكة الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال رمضان لهذا العام 1444هـ، مع غروب شمس اليوم الثلاثاء.

واشتهر مرصدا سدير وتمير بترائي هلال رمضان المبارك، بينما تتوزع 10 مراصد فلكية أخرى في مختلف أنحاء المملكة.

سماء المملكة صافية

من جانبه، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه لا يوجد ظواهر جوية تعوق ترائي هلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن سماء المملكة صافية للتحري اليوم الثلاثاء.

 

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