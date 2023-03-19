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بهدف السماح بدخول أنشطة مساندة لنشاط التمويل

المركزي السعودي يرخص لشركة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
المركزي السعودي يرخص لشركة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي “ساما”، اليوم الأحد، الترخيص لشركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل في المملكة.

وجاء الإعلان استنادًا إلى قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل التي يأتي من ضمنها نشاط الوساطة الرقمية، والذي يهدف إلى ربط العملاء بجهات التمويل بحسب التزاماتهم الائتمانية وملاءمتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم.

تمكين قطاع التمويل

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطةٍ مساندةٍ لنشاط التمويل؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.

وأكد البنك المركزي، السعي المستمر لدعم قطاع التمويل، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وتسهم هذه الخطوة في تحقيق أهدافِ إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

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