المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعلن عن فرص تدريب عبر تمهير

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) عن توفر عدد من الفرص التدريبية الشاغرة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك في المقر الرئيسي للمركز بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة:

– خريجو وخريجات البكالوريوس.

التخصصات:

– إدارة أعمال.

– لغة إنجليزية.

– محاسبة.

– هندسة (ميكانيكية – صناعية – كهربائية).

– علوم حاسب آلي.

– نظم معلومات.

– علاقات عامة.

– تسويق.

– موارد بشرية.

الشروط العامة للانضمام إلى برنامج تمهير:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

3- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس. العمل (تمهير).

4- لا يشترط الخبرة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا