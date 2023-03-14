المركز الوطني للأرصاد يعلن عن 54 وظيفة شاغرة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر 54 وظيفة شاغرة خاصة بالبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب في عدة مجالات.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن التقديم على الوظائف يبدأ اليوم الثلاثاء، ولمدة 10 أيام.

شروط التقديم

ولفت المركز في إنفوجراف صادر عنه إلى أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وجود الخبرة والمؤهل المطلوب، إرفاق السيرة الذاتية بصيغة PDF، الإلمام باللغة الإنجليزية، وكتابة مسمى الوظيفة بموضوع البريد.

وأشار المركز إلى أنه يحق له استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، ويحق له أيضًا إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

يذكر أن برنامج “الاستمطار الصناعي” يهدف إلى زيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويًا.