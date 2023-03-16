المركز الوطني للفعاليات يعلن عن وظائف في جدة

أعلن المركز الوطني للفعاليات توفر فرصة العمل في فعاليات جدة عبر منصة (مطلوب)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تصنيفات العمل المؤقت:

– إدارة الحشود.

– الحراسة الشخصية.

– الخدمات الأمنية.

– بائع.

– باريستا.

– تنظيم حركة المركبات.

– خدمات كبار الشخصيات.

– خدمة عملاء.

– طاهٍ.

– عارض أزياء.

– محاسب.

– مرشد.

– مسؤول تقني.

– مسؤول ضيافة.

– مسؤول نظافة.

– مشغل ألعاب.

– مقدم مأكولات.

.. أخرى.

خطوات التسجيل في فرص العمل المؤقتة:

1- التسجيل من خلال النقر على (تسجيل جديد).

2- اختيار نوع المستخدم (فرد).

3- تعبئة الحقول المطلوبة.

4- النقر على (تسجيل جديد).

5- الدخول من خلال رقم الجوال وإدخال رقم التحقق المرسل على جوالك.

6- اختيار (عناصر المشاركة).

7- اختيار (أضف عنصر).

8- اختيار (العمل المؤقت).

9- اختيار تصنيفات (العمل المؤقت).

10- تعبئة المعلومات الشخصية والمهارات وأرقام التواصل.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (بعد التسجيل اختر خيار – العمل المؤقت): اضغط هنا