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المركز الوطني للفعاليات يعلن عن وظائف في جدة

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
المركز الوطني للفعاليات يعلن عن وظائف في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للفعاليات توفر فرصة العمل في فعاليات جدة عبر منصة (مطلوب)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تصنيفات العمل المؤقت:

– إدارة الحشود.
– الحراسة الشخصية.
– الخدمات الأمنية.
– بائع.
– باريستا.
– تنظيم حركة المركبات.
– خدمات كبار الشخصيات.
– خدمة عملاء.
– طاهٍ.
– عارض أزياء.
– محاسب.
– مرشد.
– مسؤول تقني.
– مسؤول ضيافة.
– مسؤول نظافة.
– مشغل ألعاب.
– مقدم مأكولات.
.. أخرى.

خطوات التسجيل في فرص العمل المؤقتة:
1- التسجيل من خلال النقر على (تسجيل جديد).
2- اختيار نوع المستخدم (فرد).
3- تعبئة الحقول المطلوبة.
4- النقر على (تسجيل جديد).
5- الدخول من خلال رقم الجوال وإدخال رقم التحقق المرسل على جوالك.
6- اختيار (عناصر المشاركة).
7- اختيار (أضف عنصر).
8- اختيار (العمل المؤقت).
9- اختيار تصنيفات (العمل المؤقت).
10- تعبئة المعلومات الشخصية والمهارات وأرقام التواصل.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (بعد التسجيل اختر خيار – العمل المؤقت): اضغط هنا

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