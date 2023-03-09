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عبر منصة أبشر خلال عام من 1/ 3/ 2023م

المرور: استفيدوا من تمديد المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
المرور: استفيدوا من تمديد المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة
المواطن - واس

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دعت الإدارة العامة للمرور، ملّاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة من تمديد المهلة التصحيحية لمدة عام من 9 / 8 / 1444 هـ الموافق 1/ 3 / 2023 م، على أن يتم الإعفاء من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة عليها.

عبر منصة أبشر

وأوضحت أنه على الراغبين في إسقاط المركبات المهملة أو التالفة من سجلّ المرور، تسليمها لأحد المحال المرخص لها ببيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، وإحضار ما يثبت ذلك، وتسليم لوحاتها ورخص سيرها لإدارة المرور في المحافظة أو المنطقة التابع لها.

وأشارت إلى أن المستفيد يستطيع معرفة المراكز المعتمدة واختيار أي منها من صفحة الخدمة في منصة “أبشر” –اضغط هنا– ، قبل التوجه للمركز المعتمد، لإتمام إجراءات تسليم المركبة، والاتفاق مع المركز، ومنحه رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفه لإتمام عملية الإسقاط.

مبادرة إسقاط المركبات التالفة

يذكر أن إطلاق مبادرة إسقاط المركبات التالفة أو المهملة أسهم في معالجة التشوّه البصري الذي تسبّبه هذه المركبات داخل الأحياء السكنية، وتحسين المشهد الحضري داخل المدن؛ بما يعزّز من جودة الحياة لساكنيها من المواطنين والمقيمين والزوّار.

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