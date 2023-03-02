المرور: تقيدوا بـ 5 متطلبات قبل السفر بالمركبة

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى التقيد والالتزام بعدد من الأمور قبل السفر بالمركبة، وذلك لسفر أكثر راحة وإجازة أكثر متعة.

فحص المركبة قبل السفر

ونشرت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنفوجرافًا على حسابها بموقع “تويتر”، أوضحت فيه 5 أمور يجب القيام بها قبل السفر وهي:

التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.

فحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.

التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وفحصه، وتوفر أدوات تغييره، ومن وجود حقيبة الإسعافات الأولية.

أخذ قسط كافS من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناء السفر.

استخدم خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب.

السرعات المقررة

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أثناء السفر، الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.