المرور: تقيدوا بـ 5 متطلبات قبل السفر بالمركبة

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دعت الإدارة العامة للمرور، إلى التقيد والالتزام بعدد من الأمور قبل السفر بالمركبة، وذلك لسفر أكثر راحة وإجازة أكثر متعة.
ونشرت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنفوجرافًا على حسابها بموقع “تويتر”، أوضحت فيه 5 أمور يجب القيام بها قبل السفر وهي:
ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أثناء السفر، الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.