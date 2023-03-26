وزير الطاقة يروي ما دار بينه وبين ولي العهد بعد هجوم بقيق المرور : ضبط 402 دراجة آلية مخالفة الكويت تفتح تحقيقًا عاجلًا في فيديو مسرب لإحدى الدورات العسكرية الانتهاء من استبدال نظام التكييف بجامع الملك فهد بالدمام وزير الطاقة يكشف تفاصيل اللحظات الأولى بعد استهداف منشآت أرامكو في بقيق الدفاع المدني يحذر أهالي الرياض من أمطار غزيرة وأتربة رينارد يقترب من رقم فينجادا مع الأخضر أمنية الطفلة سلوان تتحقق بالاستمتاع في بوليفارد وورلد موقف بوسكيتس من عرض برشلونة للتجديد مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد 700 عام من التراث العمراني لمسجد الخضر
أعلن المرور السعودي عن ضبط 402 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.
وقالت الإدارة العامة في بيان لها عبر تويتر إن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة تنفذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة وقد أسفرت الحملات عن ضبط 402 دراجة مخالفة.
وأهاب المرور بالجميع التقيد بالتعليمات واتباع الأنظمة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.