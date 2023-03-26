المرور : ضبط 402 دراجة آلية مخالفة

أعلن المرور السعودي عن ضبط 402 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

وقالت الإدارة العامة في بيان لها عبر تويتر إن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة تنفذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة وقد أسفرت الحملات عن ضبط 402 دراجة مخالفة.

وأهاب المرور بالجميع التقيد بالتعليمات واتباع الأنظمة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.