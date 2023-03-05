المرور: طرح لوحات لأول مرة في المزاد الإلكتروني قريبًا

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أعلنت المديرية العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح لوحات لأول مرة في مزاد اللوحات الإلكتروني قريبًا.
وكانت المديرية العامة للمرور أعلنت، اليوم الأحد، عن انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة “أبشر” اليوم ويستمر حتى غد الاثنين.
وأوضحت “المرور” طريقة الوصول إلى الخدمة من خلال ثلاث خطوات كالتالي:
1- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي
2- اختيار المرور
3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.