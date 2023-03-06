المرور: لا إعفاء للمخالفات عند إسقاط المركبة السليمان: أسعار السيارات أصبحت أقرب لأسعار الشقق السكنية مقتل 9 من أفراد الشرطة الباكستانية بتفجير انتحاري وفد إكسبو 2030 يبدأ مناقشة وتقييم ملف الاستضافة بالرياض إعلان دار أزياء عالمية يثير غضب الرئاسة الأوكرانية السلمان: الزواج القائم على قيم راقية يصبح اندماجاً سعيداً بين روحين شغوفتين الزامل للصناعة توقع عقداً مع ميرسك بـ 718 مليون ريال مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 37 مئوية أطعمة تساعدك على التخلص من الإمساك تراجع أسعار النفط بعد توقعات بنمو الصين
كشفت المديرية العامة للمرور عن مدى إمكانية إسقاط المركبة بدون دفع المخالفات المسجلة عليها.
وأكدت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” في ردها على استفسارات أحد المتابعين، أن المخالفات المسجلة على المركبة لا تسقط عند إسقاطها لكن يتطلب من مالكها تسديدها.
ولفتت المرور إلى الرسوم التي يتم الإعفاء عنها عند إسقاط المركبة، ومنها رسوم التجديد وغرامات التأخير، لكن المخالفات يتطلب سدادها.
يذكر أنه مع بداية شهر مارس انتهت المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة.
وأوضحت المديرية العامة للمرور أن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها تشمل “المركبات الخصوصي، والنقل العام، والخاص، والحافلات الصغيرة ومركبات الأجرة، والأشغال العامة، والدراجات النارية”.
وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.
وكانت منصة أبشر قد أطلقت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء.