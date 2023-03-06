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يتطلب من مالكها تسديدها

المرور: لا إعفاء للمخالفات عند إسقاط المركبة

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
المرور: لا إعفاء للمخالفات عند إسقاط المركبة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت المديرية العامة للمرور عن مدى إمكانية إسقاط المركبة بدون دفع المخالفات المسجلة عليها.

وأكدت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” في ردها على استفسارات أحد المتابعين، أن المخالفات المسجلة على المركبة لا تسقط عند إسقاطها لكن يتطلب من مالكها تسديدها.

ولفتت المرور إلى الرسوم التي يتم الإعفاء عنها عند إسقاط المركبة، ومنها رسوم التجديد وغرامات التأخير، لكن المخالفات يتطلب سدادها.

انتهاء المهلة التصحيحية

يذكر أنه مع بداية شهر مارس انتهت المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة.

وأوضحت المديرية العامة للمرور أن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها تشمل “المركبات الخصوصي، والنقل العام، والخاص، والحافلات الصغيرة ومركبات الأجرة، والأشغال العامة، والدراجات النارية”.

الإعفاء من الرسوم

وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

وكانت منصة أبشر قد أطلقت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

 

 

 

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