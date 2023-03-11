المرور: لوحات مميزة جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح فئات جديدة من لوحات المركبات بحرف ورقم وحرفين ورقمين في خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد.

لوحات جديدة

وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر” “غدًا الأحد.. لوحات بحرف ورقم وحرفين ورقمين في خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر”.

وأوضحت الإدارة أن خدمة المزاد هي خدمة إلكترونية أتاحتها منصة “أبشر”، لتمكين الراغبين من المواطنين والمقيمين من الحصول على لوحات مميزة لمركباتهم.

وأضافت أن مميزات الخدمة تتضمن أن لدى المواطن خيارات متعددة، وإلكترونية، كما توفر الوقت والجهد.

خطوات الوصول للخدمة

وبشأن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال 3 خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.