المريسل: الاتحاد يستفيد من أخطاء التحكيم باعتراف لجنة الحكام !

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علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على تصريح السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد أن علق على ركلة جزاء نادي الاتحاد في مباراة الفتح في الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان نافارو قال في تصريحات تلفزيونية لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية: “ركلة الجزاء التي مُنحت للعميد أمام الفتح غير صحيحة”.
وعلق المريسل على تلك التصريحات قائلًا: “أصفر جدة المتصدر يستفيد من الأخطاء التحكيمية التقديرية باعتراف من لجنة الحكام، وذلك في مباراته أمام الفتح، السؤال هنا، ماذا يستفيد النصر من هذا؟، وملاحظة أخرى، النتيجة كانت التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حينما تم احتساب ركلة الجزاء”.