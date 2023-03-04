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أكد أن أسعار تذاكر مباريات الاتحاد ضد أي فريق آخر تكون أقل سعرًا

المريسل مندهشًا: سعر تذكرة مباراة الاتحاد والنصر يصل إلى 100 ريال !

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
المريسل مندهشًا: سعر تذكرة مباراة الاتحاد والنصر يصل إلى 100 ريال !
المواطن - فريق التحرير

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أبدى الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل اندهاشه من سعر تذكر مباراة الاتحاد والنصر المقرر إقامتها الخميس المقبل في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، مقارنة بباقي أسعار تذاكر مباريات الاتحاد ضد الأندية الآخرى في البطولة.

سعر التذكرة مرتفع !

وغرد المريسل المعروف بانتمائه لنادي النصر عبر حسابه في “تويتر” اليوم قائلًا:” في رأيك لماذا أسعار تذاكر مباريات نادي الاتحاد الذي يُعتبر من الأندية الكبيرة في دوري روشن السعودي هكذا؟!، ضد الرائد 20 ريالًا، ضد العدالة 20 ريالًا، ضد الفيحاء 10 ريالات، ضد الهلال 50 ريالًا، ضد التعاون 10 ريالات، ضد النصر 100 ريال الموحدة”.

وجاءت ردود معظم متابعيه على أن إدارة نادي الاتحاد تتبع مبدأ ” المعاملة بالمثل” مع نظيرتها في النصر، بسبب ارتفاع سعر تذكرة مباراة الذهاب في دوري روشن التي انتهت بالتعادل السلبي، وأُقيمت وقتها على ملعب مرسول بارك معقل نادي النصر في الرياض.

وقال الإعلامي والناقد الرياضي مشاري الفهيد: ” باعتقادي أنها المعاملة بالمثل، عامل كما تُعامل، عُد إلى سعر تذكرة مباراة الدور الأول بين الفريقين وسوف تعرف الإجابة”.

رومارينيو - الاتحاد والنصر

أما عبدالله العجلاني عضو الجمعية العمومية في نادي الاتحاد فرد قائلًا: ” في رأيك لماذا تذاكر النصر في وقت سابق أمام الاتحاد كانت تصل إلى 120 ريالًا لجماهير الاتحاد، 50 ريالًا لجمهور النصر، ولا حلال لكم وحرام علينا، للمعلومية، 70 % لجمهور الاتحاد من مدرجات الملعب، يعني أكثر من ثلاث أرباع الملعب لنا”.

الاتحاد والنصر

وستقام مباراة الاتحاد والنصر مساء الخميس المقبل في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن.

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