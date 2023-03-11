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بعد تداول أنباء عن تناوله منشطات

المريسل يثير الجدل بشأن رومارينيو

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
المريسل يثير الجدل بشأن رومارينيو
المواطن - فريق التحرير

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أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل، وذلك بعد أن نشر صورة سوداء اللون للاعب البرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد عبر حسابه في “تويتر” .

وكانت أنباء تم تداولها في الساعات الأخيرة، أن نجم نادي الاتحاد قد يتعرض للعقوبات بسبب حديث البعض عن تناوله للمنشطات، خاصة بعد تألقه بقوة في مباراة النصر أول أمس في الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن.

جماهير الاتحاد تساند رومارينيو

جماهير نادي الاتحاد انتقدت المريسل المعروف بانتمائه لنادي النصر، مؤكدة دعمها للاعب البرازيلي وأن تلك الأنباء المتداولة غرضها الضغط نفسيًا عليه بعد أن قدم مباراة مميزة أمام النصر محرزًا فيها هدف الفوز للعميد الذي ساهم في صعوده لـ صدارة دوري روشن.

ورد المريسل على تلك الجماهير قائلًا: ” روما اللاعب الأجنبي الوحيد في الاتحاد الذي يُشعرك أنه يلعب بروح لمصلحة النادي، وأنه ابن من أبناء النادي، ويكفي بأنه اللاعب التاريخي للفريق”.

وتابع: ” روما اللاعب الوحيد، الذي ممكن اختاره، لو قلت لي اختر لاعبًا في الموسم القادم يبقى في الدوري السعودي مع سلسلة الأخبار المتوالية، عن التوقيع مع نجوم كبار مثل ميسي وبنزيما ومودريتش ودي ماريا، بصراحة روما لاعب كبير”.

تعليق نجم الاتحاد

وكان رومارينيو تحدث بعد فوز الاتحاد على النصر قائلًا: “في البداية فترتي الأولى في النادي كانت صعبة علي ولكن السر دائمًا وراء تألق الفريق وتألقي هو دعم الفريق والاستمرارية، دائمًا ستجعلنا نحقق الأفضل، يجب أن نكون متواضعين”.

وأضاف نجم الاتحاد: “كنت مررت بوعكة صحية، ولهذا لعبت أمام النصر بكل قوتي، وأشعر أن الهدف الذي أحرزته هو بمثابة تعويض بالنسبة لي لأنني كنت أقدم أقصى ما لدي في مباراة النصر”.

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