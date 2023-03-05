المريسل يعلق على ركلة جزاء لم تُحتسب لـ رونالدو: إلى متى يحدث ذلك في دورينا ؟

نشر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل مقطع فيديو لـ عرقلة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من أحد لاعبي نادي الباطن خلال مباراة النصر والباطن أول أمس الجمعة في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال المريسل المعروف بانتمائه لنادي النصر: “في سنابي، دخلت على منصة شاهد وأخرجت اللقطة التي حدثت في مباراة النصر والباطن، وحدث فيها تلامس قوي بين مدافع الباطن ورونالدو، وللأسف الناقل الرسمي لم يأتِ باللقطة واضحة، بينما مشجع صورها من المدرج، السؤال إلى متى يحدث ذلك في دورينا؟!”.

وفي سياق آخر، علق فؤاد أنور، نجم نادي النصر الأسبق، على التشكيل الخاطئ الذي دخل به الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر، مواجهة الباطن في الجولة الـ19 من دوري روشن، مضيفًا أن الأمر كان سببًا في توتر البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال أنور في تصريحات لـ برنامج “المنتصف”: “أعتقد أن ما حدث في المباراة هو بمثابة الدرس لجارسيا ولكل لاعبي النصر، ويجب على النصر التركيز في المباريات المقبلة لأنها ستكون صعبة”.

وتابع أنور: “المدرب رودي جارسيا دخل مواجهة الباطن بتشكيل خاطئ، وهذا الأمر ساهم في توتر النجم رونالدو وكل اللاعبين”.