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كما تم تعديل مواعيد 3 مباريات

المسابقات: لقاء الفيحاء والهلال 4 أبريل

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
المسابقات: لقاء الفيحاء والهلال 4 أبريل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن موعد مباراة الفيحاء والهلال، كما عدلت مواعيد 3 مواجهات.

موعد مباراة الفيحاء والهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء والهلال المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل المقبل، عند الساعة العاشرة مساء.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

ويملك الزعيم، 3 مباريات مؤجلة في دوري روشن السعودي، نظرًا لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية والأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، حيث سيلعب ضد الفتح غدًا، ولقاء أمام الخليج، بجانب مباراة الفيحاء والهلال.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

تعديل مواعيد 3 مباريات

وأشارت لجنة المسابقات في بيانها، إلى أنه تم تعديل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره الفيحاء في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، لتُقام يوم الجمعة الموافق 14 أبريل.

كما أعلنت عن إقامة مباراة الشباب ضد الهلال في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، يوم الجمعة 7 أبريل، فيما ستُقام مواجهة الخليج ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ23، يوم الثلاثاء 11 من الشهر ذاته.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl
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