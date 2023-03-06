المساحة الجيولوجية: دول الخليج بعيدة عن الأنشطة الزلزالية المدمرة

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أكد رئيس اللجنة الاستشارية للزلازل ومدير مركز الأزمات والكوارث في هيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور هاني زهران، أن كل الزلازل التي وقعت في البحر الأحمر ضعيفة أو متوسطة.
ولفت زهران، خلال لقاء له مع نشرة الرابعة، عبر قناة العربية، إلى أن دول الخليج بعيدة عن وقوع أنشطة زلزالية مدمرة أو هزات ارتدادية.
وأشار مدير مركز الأزمات والكوارث في هيئة المساحة الجيولوجية إلى أنه لا توجد صدوع تكتونية تمر بالصفيحة العربية.