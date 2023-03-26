المسجد النبوي يستقبل 148 مليون مُصلٍ من بداية محرم 1444هـ

استقبلت وكالة شؤون المسجد النبوي من غرة شهر محرم إلى 30 شعبان من العام الحالي 1444 هـ أكثر من 148 مليون مصلي، فيما بلغ عدد المصلين والمصليات خلال شهر شعبان أكثر من 24 مليوناً.

وسخرت الوكالة من خلال إداراتها المختلفة كافة الخدمات للمصلين والزائرين ليؤدوا عبادتهم براحة يسر, كما تعمل بتنسيق دائم مع الجهات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي وفق توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – في تقديم المستوى الأعلى للخدمات وتجويدها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في زيادة أعداد المعتمرين والزائرين.