المسرح المدرسي يعزز الأخلاق ويعالج قضايا الطلاب

أكد المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، أن المسرح المدرسي له دور في تعزيز الأخلاق ومعالجة قضايا الطلاب والبيئة المدرسية.

وقال الحمادي خلال حواره مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إن المسرح المدرسي له دور كبير في معالجة البيئة المدرسية، ومنها على سبيل المثال مشكلة التنمر.

تفعيل المواهب

وأضاف الحمادي أن تفعيل دور المسرح المدرسي بحاجة لممارسة الحرية لاكتشاف المواهب، فضلًا عن تفعيل مبادرات لتدريب المعلمين والطلاب على الدراما وكتابة النصوص والخطابة والإيقاع.

منافسات المسرح الجامعي

وأشار إلى أن هناك مراحل للمنافسة وجوائز للمسرح المدرسي والتي تقسم على مراحل وترتكز على عرض مشاكل البيئة المدرسية، والتي تختلف عن المسرح الجامعي حيث تقام منافسات كبيرة لعرض نحو ألف مسرحية متميزة يتنافسون فيها على الجوائز بالتعاون مع جامعات دولية ومنها الجامعة الأسترالية.