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بعد اشتباكات عنيفة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين

المشاهد الأولى لمنزل عملية جنين تظهر دمارًا كبيرًا

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
المشاهد الأولى لمنزل عملية جنين تظهر دمارًا كبيرًا
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات توثق المشاهد الأولى للمنزل الذي حاصره جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، مظهرةً دمارًا كبيرًا، بعد اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين إثر اقتحام المدينة.

استشهاد 6 فلسطينيين

وفي وقت لاحق كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 6 فلسطينيين جراء هذه الاشتباكات، وعدد من الجرحى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن مقاومين دخلوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن جيش الاحتلال قتل 4 فلسطينيين في مخيم جنين بينهم منفذ عملية حوارة.

وحاصرت القوات المقتحمة، أحد المنازل وسط اندلاع اشتباكات عنيفة خاضتها المقاومة الفلسطينية في المخيم.

 

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