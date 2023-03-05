المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة لأوكرانيا

اندلعت مظاهرات حاشدة في وسط فيينا، حيث خرج عدة مئات من الأشخاص، احتجاجًا على تزويد كييف بالأسلحة، مطالبين سلطات النمسا باتخاذ موقف محايد في الصراع الأوكراني.

ليست حربنا

وبحسب وسائل إعلام محلية، يسير المتظاهرون على طول الشوارع المركزية في فيينا، ويحمل المحتجون في أيديهم لافتات كتب عليها ” هذه ليست حربنا” و “اليوم أسلحة.. غدًا دبابات..وغدًا أبناؤكم”.

ويؤيد المشاركون في المظاهرات سياسة الحياد للنمسا، ورفع بعض المتظاهرين ملصقات كتب عليها “لا لدكتاتورية الاتحاد الأوروبي ” و “ضد التحريض ومن أجل السلام”.

حمامة السلام

ورفع العديد من المتظاهرين الأعلام النمساوية، كما رفع بعضهم الأعلام الروسية مع حمامة – رمز السلام.