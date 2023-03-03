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سيتم الإعلان عنه في السادس من شهر مارس الحالي

المعارضة التركية تخوض الانتخابات الرئاسية بمرشح مشترك

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ صباحاً
المعارضة التركية تخوض الانتخابات الرئاسية بمرشح مشترك
المواطن - فريق التحرير

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توافق ائتلاف المعارضة في تركيا، اليوم الخميس، على مرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

تفاصيل الإعلان

وجاء الإعلان عن التوافق في بيان أصدره الائتلاف في أعقاب انتهاء اجتماع زعماء الأحزاب الستة في مقر حزب السعادة بأنقرة، وفقًا لوكالة الأناضول.

وأفاد بيان الائتلاف أن إعلان اسم المرشح المشترك سيكون في السادس من شهر مارس الحالي.

البيان الختامي

وتابع البيان: “بصفتنا قادة الأحزاب السياسية التي يتكون منها تحالف الأمة، توصلنا إلى تفاهم بشأن مرشحنا الرئاسي المشترك وخريطة طريق العملية الانتقالية”.

وأفاد البيان أن الأحزاب سوف تجتمع مرة أخرى بضيافة حزب “السعادة”، بهدف إعلان البيان الختامي للرأي العام في الـ 6 من شهر مارس 2023.

ومن المقرر أن تأتي هذه الخطوة بعد أن يبلغ قادة مجالس أحزابهم بما تم تناوله في اجتماع الخميس.

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