المعارضة التركية تخوض الانتخابات الرئاسية بمرشح مشترك

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توافق ائتلاف المعارضة في تركيا، اليوم الخميس، على مرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
وجاء الإعلان عن التوافق في بيان أصدره الائتلاف في أعقاب انتهاء اجتماع زعماء الأحزاب الستة في مقر حزب السعادة بأنقرة، وفقًا لوكالة الأناضول.
وأفاد بيان الائتلاف أن إعلان اسم المرشح المشترك سيكون في السادس من شهر مارس الحالي.
وتابع البيان: “بصفتنا قادة الأحزاب السياسية التي يتكون منها تحالف الأمة، توصلنا إلى تفاهم بشأن مرشحنا الرئاسي المشترك وخريطة طريق العملية الانتقالية”.
وأفاد البيان أن الأحزاب سوف تجتمع مرة أخرى بضيافة حزب “السعادة”، بهدف إعلان البيان الختامي للرأي العام في الـ 6 من شهر مارس 2023.
ومن المقرر أن تأتي هذه الخطوة بعد أن يبلغ قادة مجالس أحزابهم بما تم تناوله في اجتماع الخميس.