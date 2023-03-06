بلينكن يستقل توك توك خلال مشاركته بمجموعة العشرين بالهند وفاة مؤسس علم الآثار في جامعة الملك سعود البروفيسور الأنصاري الفتح يعرقل الهلال ويفوز بثنائية البيت الأبيض: تسميم الفتيات بمدارس إيران دليل على انعدام الضمير الكشف عن اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان نائب أمير الشرقية يزور مركز 911 ويطلع على الخدمات وزير الرياضة: دعم ولي العهد منحنا كل فرص النجاح وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون المعارضة التركية ترشح كمال أوغلو للانتخابات الرئاسية وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي
كشفت المعارضة التركية مساء الاثنين، عن ترشيح كمال كليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مايو، ومنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجاء في بيان تحالف المعارضة الرئيسي بتركيا، أنه تم التوافق على الدفع بمرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن المرشح سيكون كمال كليجدار أوغلو الذي يتولى حاليا قيادة التحالف، ويترأس حزب الشعب الجمهوري.
وأفاد تيميل كرامولا أوغلو، رئيس حزب السعادة المعارض، عقب اجتماع مع 5 من قادة أحزاب المعارضة الأخرى، “نتيجة لاجتماعاتنا، قررنا أن يكون كمال كليجدار أوغلو مرشحنا للرئاسة”.
من جانبه، قال كمال كليجدار أوغلو إنه اتفق مع أحزاب المعارضة على العودة للنظام البرلماني، مؤكدا أنهم وبصفتهم تحالف الأمة فسيحكمون تركيا بالتشاور والإجماع.
وأضاف أوغلو أن زعماء الأحزاب الخمسة سيكونون نوابا للرئيس.