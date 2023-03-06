المعارضة التركية ترشح كمال أوغلو للانتخابات الرئاسية

كشفت المعارضة التركية مساء الاثنين، عن ترشيح كمال كليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مايو، ومنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

انتخابات الرئاسة التركية

وجاء في بيان تحالف المعارضة الرئيسي بتركيا، أنه تم التوافق على الدفع بمرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن المرشح سيكون كمال كليجدار أوغلو الذي يتولى حاليا قيادة التحالف، ويترأس حزب الشعب الجمهوري.

وأفاد تيميل كرامولا أوغلو، رئيس حزب السعادة المعارض، عقب اجتماع مع 5 من قادة أحزاب المعارضة الأخرى، “نتيجة لاجتماعاتنا، قررنا أن يكون كمال كليجدار أوغلو مرشحنا للرئاسة”.

عودة النظام البرلماني

من جانبه، قال كمال كليجدار أوغلو إنه اتفق مع أحزاب المعارضة على العودة للنظام البرلماني، مؤكدا أنهم وبصفتهم تحالف الأمة فسيحكمون تركيا بالتشاور والإجماع.

وأضاف أوغلو أن زعماء الأحزاب الخمسة سيكونون نوابا للرئيس.