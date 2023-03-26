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في مباراة أُقيمت في مدينة طنجة المغربية

المغرب تهزم البرازيل وديًا بثنائية

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ صباحاً
المغرب تهزم البرازيل وديًا بثنائية
المواطن - محمد سمعه

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حقق منتخب المغرب الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على منتخب البرازيل بنتيجة هدفين لهدف، وذلك في إطار مباراة دولية ودية في توقف شهر مارس الحالي.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب أسود الأطلس بهدف دون رد سجله اللاعب سفيان بوفال في الدقيقة الـ28 بعد عمل جماعي مميز حيث بدأت الهجمة من عند اللاعب حكيم زياش.

المغرب تفوز بثنائية

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الـ67 نجح اللاعب البرازيلي كاسيميرو في إحراز هدف التعادل لمنتخب بلاده بعد خطأ من الحارس ياسين بونو.

وعند حلول الدقيقة الـ80، نجح اللاعب عبد الحميد صابري في إحراز الهدف الثاني لمنتخب أسود الأطلس من تصويبة قوية ارتطمت بعارضة الحارس البرازيلي.

Morocco vs brazil - المغرب ضد البرازيل

وجاء تشكيل المنتخب المغربي صاحب الأرض مكونًا من: “ياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، مزراوي، سفيان أمرابط، نايف أكرد، رومان سايس، حكيم زياش، أوناحي، سفيان بوفال، يوسف النصيري، بلال الخنوس”.

أما تشكيل منتخب البرازيل فجاء مكونًا من: ” ويفيرتون في حراسة المرمى، إيمرسون، إيدر ميليتاو، إيبانيز، أليكس تيليس، كاسيميرو، أندري، لوكاس باكيتا، رودريغو، فينسيوس جونيور، روني”.

Morocco vs brazil - المغرب ضد البرازيل

 

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