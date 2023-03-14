المقاتلات الجوية السعودية ترافق قاذفة بي-52 الاستراتيجية الأمريكية

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رافقت طائرتا القوات الجوية من نوع “ف -15 إس أي” قاذفة القنابل الاستراتيجية “بي-52” التابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة.
جاء ذلك ضمن العمل المشترك بين القوتين، للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
ونشرت وزارة الدفاع، فيديو وعدة صور توثق مرافقة طائرتي القوات الجوية من نوع “ف -15 إس أي” قاذفة القنابل الاستراتيجية “بي-52” التابعة للقوات الجوية الأمريكية.