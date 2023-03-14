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أثناء عبورها أجواء المملكة

المقاتلات الجوية السعودية ترافق قاذفة بي-52 الاستراتيجية الأمريكية

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
المقاتلات الجوية السعودية ترافق قاذفة بي-52 الاستراتيجية الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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رافقت طائرتا القوات الجوية من نوع “ف -15 إس أي” قاذفة القنابل الاستراتيجية “بي-52” التابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة.

تعزيز الأمن والاستقرار

جاء ذلك ضمن العمل المشترك بين القوتين، للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

ونشرت وزارة الدفاع، فيديو وعدة صور توثق مرافقة طائرتي القوات الجوية من نوع “ف -15 إس أي” قاذفة القنابل الاستراتيجية “بي-52” التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

 

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