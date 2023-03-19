المقاتل الأمريكي غايتجي يسحق وجه الأذربيجاني فيزيف

شوّه المقاتل الأمريكي جاستن غايتجي، وجه الأذربيجاني رافايل فيزيف في النزال الرئيسي لبطولة “UFC 286” للفنون القتالية المختلطة (MMA)، الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في لندن.

صعوبة وشراسة

وبحسب الفيديو المتداول، واجه غايتجي صعوبة وشراسة من قبل المقاتل الأذربيجاني الذي تقدم إلى الأمام بالرغم من تلقيه الكثير من الضربات القوية وقطعًا وكدمات كبيرة في الوجه نتيجة هذه الضربات، ولكنه واصل المقاومة حتى النهاية، وخسر بالنقاط، بنتيجة: (28-29، 28-29، 28-28).

وحقق جاستن غايتجي (34 عامًا) بذلك انتصاره الرابع والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 4 هزائم.

ومني رافايل فيزيف، البالغ من العمر 30 عامًا، بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 12 انتصارًا.