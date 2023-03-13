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الملا يكشف مستجدات قطار الأحساء وخط حافلات الركاب

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
الملا يكشف مستجدات قطار الأحساء وخط حافلات الركاب
المواطن - فريق التحرير

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أكد أمين محافظة الأحساء، المهندس عصام الملا، أمس الأحد، على أهمية الدور الذي سيؤديه “منتدى الأحساء 2023″، بقيادة رئيس اللجنة العليا للمنتدى المُحافظ الأمير سعود بن طلال، في تحقيق قفزات متسارعة سترسم ملامح المستقبل الاقتصادي والتنموي والاستثماري للمحافظة في مختلف القطاعات المحورية.

حوار الملا

جاء حديث أمين الأحساء أمس الأحد خلال لقاء مُتلفز ببرنامج “في العلن” الذي يبث على القناة السعودية الأولى، ويقدمه الكاتب الصحفي خالد السليمان، حيث تطرق فيه إلى جملة من المشروعات التنموية الكبرى التي يتابعها بشكل مباشر سمو المحافظ.

وفي سياق الحلقة التلفزيونية التي نحو خمسين دقيقة، شدد المهندس عصام الملا على أن توصيات “منتدى الأحساء 2023″، كانت نوعية من حيث الحضور الوزاري ودعم مقومات المحافظة الاستثمارية.

وأضاف قائلًا: “إنه فور الإعلان عن مشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي بساعتين، قاد الأمير سعود بن طلال سلسلة اجتماعات متواصلة للبدء بوضع خطط زمنية مُفصلة لتنفيذ التوصيات على أرض الواقع، حيث رأس الاجتماع التنسيقي الأول للمشروع بحضور جميع الهيئات والجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة بتنظيم من شركة مطارات الدمام”.

تطوير وتوسعة المطار

ويُعد مشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي، أحد أهم مخرجات “منتدى الأحساء 2023” الذي عقد منتصف فبراير الماضي، تحت عنوان “الأحساء.. اقتصاد المستقبل”، وأوضح المهندس عصام الملا “بعد الانتهاء من الاجتماع تم تكوين لجنة برئاسة سمو مُحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال؛ لمتابعة المشروع شهريًّا؛ لكونه سيُعزز من تنافسية منظومة النقل والخدمات اللوجستية للمحافظة، بخلاف اللجنة التنفيذية التي تعمل عليه بشكل أسبوعي والممثلين من جميع الجهات ذات العلاقة”.

وما يتعلق بمحطة قطار الأحساء الواقع في مركز المُحافظة، كشف المهندس الملا عن وجود نقاشات موسعة بقيادة الأمير سعود بن طلال مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”؛ لاستكمال الخط الرديف للخط الأساسي، لكونه يقع خارج نطاق المدينة، خاصة أن الخط الحالي بات يؤثر على مسار التنمية في المحافظة.

وأفصح أمين الأحساء أنه اعتمد للمحافظة خط خاص لنقل الركاب عبر الحافلات بالتعاون مع هيئة النقل العام وهيئة تطوير الأحساء، وأمانة الأحساء، وحُدد له 7 مسارات للحافلات، على أن يشمل المواقع الرئيسية لمدن الأحساء، مؤكدًا أن مشروع شبكة النقل العام للأحساء لا تحتاج إلى نزع ملكيات المواطنين.

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