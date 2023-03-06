الملكة رانيا تستعد لعقد قران ابنتها على طريقتها الخاصة

نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مقطع فيديو على حسابها في إنستجرام، وذلك بعد إعلان الديوان الملكي الأردني، الأحد، موعد عقد قران الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس، في 12 مارس المقبل.

بشوفك عروس

وقالت الملكة رانيا في منشورها: بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار… الله يوفقك وينور دربك”.

ووثق الفيديو لحظات وذكريات جميلة تجمعها بابنتها من الطفولة حتى الآن.

وأرفق الفيديو بأغنية مهداة من الفنانة اللبنانية إليسا، من كلمات وألحان مروان خوري، كلمات الأغنية هي: “على دربك على قدرك خطوة وخطوة تمشي.. والنجمة الليلة بعرسك بإيدك تقلب كمشة.. يا رب إنت السامع صوتي لصوبك طالع بدعي لأغلى إنسانة.. يا ربي أنت العاطي. الليلة تسمع دعواتي.. فرحك تحضن إيماني.. للورد وللياسمين.. يا عروسة أحلامي يا أميرة هالحلوين”.

وتابعت الملكة رانيا تعليقها بتوجيه الشكر لكل من إليسا ومروان خوري، حيث قالت: “شكرًا للفنانة المبدعة إليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان… صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب”.