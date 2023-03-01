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قد تعني الخطوة إمكانية إنهاء وجودهما في بريطانيا

الملك تشارلز يعاقب هاري وميغان بعد المذكرات الفاضحة

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
الملك تشارلز يعاقب هاري وميغان بعد المذكرات الفاضحة
المواطن- فريق التحرير

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حرم الملك تشارلز الثالث، ابنه هاري وزوجته ميغان ماركل، من امتلاك منزل فروغمور الريفي في وندسور؛ وذلك عقب نشر المذكرات الفاضحة للأمير هاري بعنوان سبير.

إشعار بالإخلاء

وأفادت صحيفة The Sun البريطانية، أن قصر باكنغهام قد أصدر إشعارًا للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بإخلاء منزل فروغمور الريفي في وندسور، وذلك بعد أن هزت مذكرات سبير، التي هاجم فيها العائلة المالكة، بريطانيا والعالم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن دوق ودوقة ساسكس، يبحثان عن خطة لإخراج ممتلكاتهما من داخل الكوخ الريفي، بعد تسليم مفاتحه للأمير آندرو، لنقلها إلى الولايات المتحدة حيث يعيشان.

الملك تشارلز يعاقب هاري وميغان بعد المذكرات الفاضحة (2)

 إنهاء إمكانية تواجد هاري داخل بريطانيا

وأوضحت الصحيفة، أن حرمان الأمير هاري من كوخ فروغمور، يعني إنهاء إمكانية تواجده داخل بريطانيا، مشيرة إلى أن الأمير أندرو، عارض فكرة انتقاله للعيش في كوخ فروغمور، منذ تسلمه مفاتيحه الأسبوع الماضي.

وألمحت الصحيفة، بأن قرار الملك تشارلز الثالث، يطرح تساؤلًا كبيرًا حول ما إذا كان سيدعو نجله الأمير هاري وزوجته ميغان، لحضور حفل تتويجه المرتقب في شهر مايو المقبل.

الملك تشارلز يعاقب هاري وميغان بعد المذكرات الفاضحة (2)

مذكرات هاري

ويذكر أن الأمير هاري أصدر مذكرات بعنوان سبير، في الـ 10 من يناير 2023، تتكون من 410 صفحات، وشارك فيها عددًا كبيرًا من التفاصيل الحميمة والخاصة حول حياته ضمن العائلة المالكة ومسيرته المهنية، كما أنه يخطط لنشر كتاب ثان، يمكن أن يكون مليئًا بالأسرار عن والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأكبر الأمير ويليام.

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