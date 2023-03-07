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يطال مجموعة من 27 منظمة وشركة

الملك تشارلز يعيد تقليدًا يعود للقرن الـ17

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
الملك تشارلز يعيد تقليدًا يعود للقرن الـ17
المواطن- فريق التحرير

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ذكرت صحيفة الإندبندنت أنه من المقرر أن يتبنى الملك تشارلز الثالث، تقليدًا يعود إلى القرن الـ17، عبر احتفال خاص تؤكد فيه المؤسسات البريطانية الرئيسية ولاءها للملك في قصر باكنغهام.

وسيلتقي الملك تشارلز الهيئات المتميزة، وهي مجموعة من 27 منظمة وشركة، والتي ستقدم ولاءها وإخلاصها للملك شخصيًا في قاعة الاحتفالات في المقر الملكي التاريخي يوم الخميس.

الملك تشارلز يعيد تقليدًا يعود للقرن الـ17

ما هي الهيئات المتميزة؟

وقال قصر باكنغهام إن الهيئات المتميزة هي منظمات ومؤسسات ذات أهمية ثقافية تعكس المجتمع المتنوع في المملكة المتحدة.

وهذه الهيئات تم استدعاؤها من قطاعات التعليم والعلوم والفنون، ومن بين المدعوين السينودس العام لكنيسة إنجلترا وجامعات أكسفورد وكامبريدج بالإضافة إلى إدنبرة ولندن وسانت أندروز وغلاسكو وأبردين وبنك إنجلترا، شركة مدينة لندن، والجمعية الملكية، والأكاديمية الملكية للفنون، وفرسان وندسور العسكريين، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية في إنجلترا وويلز.

وقال القصر إن الخطابات تعمل على تأكيد ولاء هذه الهيئات للملك.

دعوة هاري وميغان

ويُذكر أن متحدثًا باسم الأمير هاري قال الأحد الماضي إن دوق ساسكس وزوجته ميغان تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج والده الملك تشارلز، لكنهما لم يؤكدا بعد ما إذا كانا سيحضران.

وكان الزوجان قد أطلقا تصريحات مسيئة بحق الملك تشارلز والأمير ويليام، شقيق هاري الأكبر، وأفراد آخرين من العائلة المالكة في مذكرات نُشرت مؤخرًا وفي فيلم وثائقي من إنتاج نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية، مما ألقى بظلاله على الاستعدادات للحدث الذي سيقام في مايو.

الملك تشارلز يعاقب هاري وميغان بعد المذكرات الفاضحة (2)

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