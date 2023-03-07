اتفاق بين أرامكو وكوريا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار الملك تشارلز يعيد تقليدًا يعود للقرن الـ17 ذكريات هاني شنودة تجمع كبار النجوم على مسرح أبوبكر سالم غدًا أمير الشرقية لمتقاعدي أرامكو: آمل أن تكونوا حملتم خبرات مثمرة سفارة المملكة لدى روسيا مغلقة غدًا الوطنية للإسكان تُطلق دار خزام شمال الرياض بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال ماسك يستفز النساء في عيدهن بتعليق لاذع استدعاء 484 مركبة فورد بسبب خلل فني شواطئ الرمال الفضية تجربة مليئة بالبهجة في جدة سائقة خاصة ومساعد شخصي.. أبرز المهن الجديدة المسموح باستقدامها
ذكرت صحيفة الإندبندنت أنه من المقرر أن يتبنى الملك تشارلز الثالث، تقليدًا يعود إلى القرن الـ17، عبر احتفال خاص تؤكد فيه المؤسسات البريطانية الرئيسية ولاءها للملك في قصر باكنغهام.
وسيلتقي الملك تشارلز الهيئات المتميزة، وهي مجموعة من 27 منظمة وشركة، والتي ستقدم ولاءها وإخلاصها للملك شخصيًا في قاعة الاحتفالات في المقر الملكي التاريخي يوم الخميس.
وقال قصر باكنغهام إن الهيئات المتميزة هي منظمات ومؤسسات ذات أهمية ثقافية تعكس المجتمع المتنوع في المملكة المتحدة.
وهذه الهيئات تم استدعاؤها من قطاعات التعليم والعلوم والفنون، ومن بين المدعوين السينودس العام لكنيسة إنجلترا وجامعات أكسفورد وكامبريدج بالإضافة إلى إدنبرة ولندن وسانت أندروز وغلاسكو وأبردين وبنك إنجلترا، شركة مدينة لندن، والجمعية الملكية، والأكاديمية الملكية للفنون، وفرسان وندسور العسكريين، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية في إنجلترا وويلز.
وقال القصر إن الخطابات تعمل على تأكيد ولاء هذه الهيئات للملك.
ويُذكر أن متحدثًا باسم الأمير هاري قال الأحد الماضي إن دوق ساسكس وزوجته ميغان تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج والده الملك تشارلز، لكنهما لم يؤكدا بعد ما إذا كانا سيحضران.
وكان الزوجان قد أطلقا تصريحات مسيئة بحق الملك تشارلز والأمير ويليام، شقيق هاري الأكبر، وأفراد آخرين من العائلة المالكة في مذكرات نُشرت مؤخرًا وفي فيلم وثائقي من إنتاج نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية، مما ألقى بظلاله على الاستعدادات للحدث الذي سيقام في مايو.