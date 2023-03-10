الملك تشارلز يمنح لقب دوق إدنبرة لشقيقه الأمير إدوارد

قال قصر باكنغهام، إن ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، منح شقيقه الأمير إدوارد لقب دوق إدنبرة الذي كان آخر حامل له الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.

وأضاف بيان القصر: كان من دواعي سرور جلالة الملك تشارلز، منح لقب دوق إدنبرة للأمير إدوارد بمناسبة عيد ميلاده التاسع والخمسين، متابعًا أنه سيحمل اللقب الجديد مدى الحياة.

حدث نادر

وتم منح لقب دوق إدنبرة قبل ذلك، أربع مرات فقط في تاريخ الملكية البريطانية كلها: وكان أول مرة في عام 1726 وناله الأمير فريدريك الابن الأكبر للملك جورج الثاني، وفي عام 1764 وناله الأمير وليام شقيق الملك جورج الثالث.

وفي عام 1866 ناله الأمير ألفريد الابن الثاني للملكة فيكتوريا، وكذلك في عام 1947، وناله الأمير فيليب، عشية زواجه من الملكة إليزابيث الثانية.

ابنة هاري وميغان تحصل على لقب أميرة

ويُذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، أعلنا أن ابنتهما عمدت في مراسم خاصة في كاليفورنيا، ووصفاها علنًا بالأميرة وكشفا لأول مرة عن استخدامهما لألقاب ملكية مع طفليهما.

وسيتم تحديث لقب ليليبيت ولقب شقيقها آرتشي، الذي سيبلغ 4 سنوات في مايو، على موقع قصر باكنغهام الإلكتروني لاحقًا.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه بموجب القواعد الملكية، يمكن لأحفاد الملك أن يصبحوا أمراء أو أميرات، مما يعني أن طفلي هاري كانا مؤهلين لاستخدام الألقاب منذ أن أصبح والده ملكًا في سبتمبر الماضي.