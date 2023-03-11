الملك سلمان: الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بالهوية الوطنية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بالهوية الوطنية، ورمزيته التاريخية.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” احتفاءً بيوم العلم إن “الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وبرمزيته التاريخية ذات الدلالات العظيمة، والمضامين العميقة، التي تجسد ثوابتنا، وتُعد مصدرًا للفخر بتاريخنا”.