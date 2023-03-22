الملك سلمان عبر تويتر: نستقبل هذه الليلة الشهر المبارك سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركة وسلام

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المواطنين والعالم العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال الملك سلمان في تغريدة على تويتر: نستقبل هذه الليلة الشهر المبارك، وهو أجلُّ الشهور، ونحمده سبحانه أن بلَّغنا رمضان، سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركة وسلام لشعبنا وأمتنا وجميع شعوب العالم، وكل عام وأنتم بخير.