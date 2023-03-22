الملك سلمان عبر تويتر: نستقبل هذه الليلة الشهر المبارك سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركة وسلام

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المواطنين والعالم العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك.
وقال الملك سلمان في تغريدة على تويتر: نستقبل هذه الليلة الشهر المبارك، وهو أجلُّ الشهور، ونحمده سبحانه أن بلَّغنا رمضان، سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركة وسلام لشعبنا وأمتنا وجميع شعوب العالم، وكل عام وأنتم بخير.