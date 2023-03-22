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وجه كلمة لعموم المسلمين ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام

الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه وأن يوفقنا للخيرات فيه

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
الملك سلمان : نسأل الله أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه وأن يوفقنا للخيرات فيه
المواطن - فريق التحرير

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ كلمة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين والمسلمات بمناسبة حلول شهر رمضان لعام 1444هـ.

 

وفيما يلي نص الكلمة التي تشرّف بإلقائها معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين القائل في كتابه الكريم :” يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون”.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين.
أبنائي وبناتي..
إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين في بلادنا الغالية، أيها المسلمون والمسلمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أهنئكم بشهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير…
ونحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم، شهر القرآن والرحمة والمغفرة والعتق من النيران. ونسأله بفضله وكرمه أن يُعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا للخيرات فيه.
إخواني وأخواتي ..
نشكر المولى جل جلاله على ما أنعم علينا من نعمه الوافرة، ظاهرة وباطنة، ومن أسمى تلك النعم أن خصنا بهذه البلاد المباركة مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، وشرفنا بخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن، من حجاج وزوار ومعتمرين.
إن المملكة العربية السعودية لا تألو جهداً في تأمين سبل الراحة والسلامة لهم، والعناية بتوفير الخدمات كافة منذ وصولهم لهذه البلاد المباركة لأداء نسكهم حتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين.
أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها…
شهر رمضان موسم مبارك تضاعف فيه الحسنات، وفرصة سانحة لاغتنام الخيرات، وصلة الأرحام، وتهذيب النفوس، فأسأل الله عزّ وجل في هذه الليلة المباركة أن يوفقنا لاغتنام أيامه ولياليه بحسن طاعته، وأن يديم علينا التوفيق والسداد، وأن يحفظ بلادنا، والعالم أجمع من كل شر، إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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