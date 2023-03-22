الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار 16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS عادات وتقاليد لا تعرفها عن احتفال ماليزيا بحلول رمضان مباريات الهلال الـ6 في رمضان تُثير غضب جماهيره منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في راحة واطمئنان وفرة عالية في كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق السعودية إنجاز تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال صورة وتعليق.. آمنون مطمئنون في الحرم المكي بأولى ليالي رمضان المركزي السعودي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس إلى 5.50% عرض النصر يُهدد انتقال زاها إلى الاتحاد
حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.