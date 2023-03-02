الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، إثر تصادم قطارين في مدينة لاريسا.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، إثر تصادم قطارين في مدينة لاريسا.
وقال سمو ولي العهد: ” بلغني نبأ حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.