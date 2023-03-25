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في وفاة الشيخ محمد الصباح

الملك سلمان وولي العهد يعزيان قادة الكويت

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان قادة الكويت
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح – رحمه الله -.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح – رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ .
وقال سمو ولي العهد: ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.

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