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بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الصيني

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الصيني
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك سلمان ” بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم ولازدهار، مشيدين بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة” .

ولي العهد يهنىء

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال سمو ولي العهد” بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والرقي”.

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